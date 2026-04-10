Das Barometer für die Konsumlaune sank auf 47,6 ⁠Zähler, nach 53,3 im März, wie die Universität Michigan am Freitag ‌mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten ‌nur einen Rückgang auf ​52,0 Punkte erwartet. Der Ölpreisanstieg infolge des Iran-Krieges hat die Verbraucherpreise in den USA nach oben katapultiert, was auch viele Autofahrer an den Zapfsäulen ablesen konnten.