Der Konsumfinanzierer Capital One will für 35,3 Milliarden Dollar den Kreditkartenanbieter Discover Financial Services schlucken und dabei mit eigenen Aktien bezahlen. Beide zusammen wären die sechstgrösste Bank der USA und wären im Kreditkartengeschäft auf Augenhöhe mit den Platzhirschen JPMorgan und Citigroup. «Diese Übernahme ermöglicht es Discover, den grossen Zahlungsverkehrsanbietern besser Paroli zu bieten», begründeten die beiden Unternehmen am Montagabend (Ortszeit) den Schritt. Capital One wiederum könnte sich von Visa und Mastercard unabhängiger machen. Bis 2027 liessen sich so in der fusionierten Bank 2,7 Milliarden Dollar einsparen, 1,2 Milliarden allein durch den Wechsel von Visa und Mastercard zu Discover.