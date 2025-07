Die Inflationserwartungen der Verbraucher mit Blick auf die kommenden zwölf Monate gingen leicht zurück: Die US-Bürger rechnen nunmehr mit einer Teuerungsrate von 5,8 Prozent. Im Juni hatten sie noch 5,9 Prozent veranschlagt. Die US-Notenbank Federal Reserve, die am Mittwoch wieder über den Leitzins entscheidet, strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die unabhängigen Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell haben die Leitzins-Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent in diesem Jahr unverändert belassen - trotz ständiger Zwischenrufe von US-Präsident Donald Trump, der auf kräftige Zinssenkungen dringt. Die Fed will sich jedoch zunächst ein umfassendes Lagebild verschaffen, wie sich die Zollpolitik auf die Preise und den Arbeitsmarkt auswirkt.