«Die Verbesserung war zwar insgesamt gering, aber breit angelegt und erstreckte sich über alle Einkommensklassen, Bildungsniveaus, ältere und jüngere Verbraucher sowie Republikaner und Demokraten gleichermassen», kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Die Stimmung im Land liege jedoch weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau, da die Verbraucher nach wie vor von einem Druck auf ihre Kaufkraft berichten. Grund seien hohe Preise und die Aussicht auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes. Die aussenpolitischen Turbulenzen würden laut Hsu mit Ausnahme der Zollpolitik kaum eine Rolle für den Verbraucher spielen.