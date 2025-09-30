Das Barometer für die Verbraucherlaune sank auf 94,2 Punkte, nach revidierten 97,8 Zählern (ursprünglich: 97,4) im August, wie das Forschungsinstitut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit April. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 96,0 Zähler gerechnet. Die Sorge mit Blick auf die Inflation treibe die Verbraucher am stärksten um, erläuterte Ökonomin Stephanie Guichard vom Conference Board: Auch das Thema Zölle beschäftige die Bürger und werde weiterhin mit der Angst vor höheren Preisen in Verbindung gebracht.