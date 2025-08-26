Powell signalisierte jüngst allerdings Bereitschaft für eine mögliche Lockerung des geldpolitischen Kurses. Trump hat unterdessen die Entlassung von Fed-Direktorin Lisa Cook angeordnet und damit an den Finanzmärkten neue Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank ausgelöst. Es gebe ausreichende Beweise dafür, dass Cook bei Hypothekenanträgen falsche Angaben gemacht habe, erklärte er in einem Schreiben an die Direktorin. Diese erwiderte, Trump habe keine Befugnis, sie zu entlassen, und sie werde nicht zurücktreten.