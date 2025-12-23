Das Barometer für die Verbraucherlaune fiel im Dezember auf 89,1 Punkte von revidiert 92,9 Zählern (ursprünglich: 88,7) im November, wie das Forschungsinstitut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit 91 Zählern gerechnet. Die Befragten bewerteten die Lage skeptischer, während die Aussichten stabil blieben.
«Trotz einer Aufwärtskorrektur im November im Zusammenhang mit dem Ende des Regierungsshutdowns sank das Verbrauchervertrauen im Dezember erneut und blieb deutlich unter dem Höchststand vom Januar dieses Jahres», sagte Dana Peterson, Chefökonomin des Conference Boards. «Alle fünf Komponenten des Gesamtindex zeigten eine schwache Entwicklung oder blieben auf diesem Niveau.»
Die US-Verbraucher haben sich zuletzt trotz steigender Lebenshaltungskosten als Rückgrat der Konjunktur erwiesen. Ihre Konsumausgaben wuchsen im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 3,5 Prozent. Das trug dazu bei, dass die grösste Volkswirtschaft der Welt im Sommer mit 4,3 Prozent unerwartet kräftig wuchs.
(Reuters)