«Trotz einer Aufwärtskorrektur im November im Zusammenhang mit dem Ende ​des Regierungsshutdowns sank das Verbrauchervertrauen im ‌Dezember erneut und ‍blieb deutlich unter dem Höchststand vom Januar dieses ​Jahres», sagte Dana Peterson, Chefökonomin des Conference Boards. «Alle fünf Komponenten des Gesamtindex zeigten eine schwache ‌Entwicklung oder blieben ⁠auf diesem Niveau.»