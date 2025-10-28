Angesichts der Schwächesignale vom Jobmarkt steht die US-Notenbank nun vor der zweiten Zinssenkung im laufenden Jahr. Viele Experten gehen davon aus, dass der Offenmarktausschuss der Federal Reserve den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertelprozentpunkt auf die neue Spanne von 3,75 Prozent bis 4,00 Prozent heruntersetzen wird. «Äusserungen von Mitgliedern des Offenmarktausschusses der US-Notenbank lassen wenig Zweifel aufkommen, dass eine weitere Zinssenkung ansteht», meint der Chefvolkswirt der KfW, Dirk Schumacher. Die relative Schwäche des Arbeitsmarktes wiege in der Beurteilung der Lage stärker als die Robustheit des Wachstums und der moderate Anstieg der Inflation: «Ob dies auch in den folgenden Sitzungen gelten wird, bleibt abzuwarten.»