Die Federal Reserve hält den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Währungshüter avisierten in ihrem aktualisierten Zinsausblick für 2024 insgesamt drei Schritte nach unten. Laut Fed-Chef Jerome Powell wollen die Währungshüter auf dem Weg zur Zinswende über die hereinkommenden Daten einen «höheren Grad an Zuversicht» erlangen, dass sich die Inflation nachhaltig auf das Ziel von zwei Prozent zubewegt. Mit einer Teuerungsrate von 3,2 Prozent war die Inflation zuletzt wieder auf dem Vormarsch. An den Finanzmärkten wird für Mitte des Jahres mit der Zinswende gerechnet.