Unter dem Strich verdiente Dow 214 Millionen Dollar und damit fast 30 Prozent weniger als vor einem Jahr. Das lag vor allem an einem ungeplanten Ausfall eines Crackers an einem Standort im Bundesstaat Texas. In solchen riesigen Anlagen zerlegen Chemiekonzerne langkettige Kohlenwasserstoffe wie Rohbenzin in kleinere Teile, die dann etwa zu Kunststoffen oder Lacken weiterverarbeitet werden können.