US-Präsident Donald Trump drohte Russland am Montag erneut mit Wirtschaftssanktionen, sollte Präsident Wladimir Putin einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg nicht zustimmen. «Wir wollen ein Ende», erklärt Trump. Er verweist auf wirtschaftliche Sanktionen. «Ich spreche über Wirtschaft, denn wir werden keinen Weltkrieg beginnen.»