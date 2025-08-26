Voraussetzung sei grünes Licht der USA und Russlands im Rahmen eines Friedensprozesses für die Ukraine, berichtet die Zeitung unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen.
US-Präsident Donald Trump drohte Russland am Montag erneut mit Wirtschaftssanktionen, sollte Präsident Wladimir Putin einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg nicht zustimmen. «Wir wollen ein Ende», erklärt Trump. Er verweist auf wirtschaftliche Sanktionen. «Ich spreche über Wirtschaft, denn wir werden keinen Weltkrieg beginnen.»
(Reuters)