Der US-Konzern sieht sich bei seinem Krebs-Blockbuster «Keytruda», der nahezu die Hälfte zum Umsatz beiträgt, baldigem Druck durch Generika ausgesetzt. So läuft der US-Patentschutz 2028 ab. Vom Nicht-Onkologie-Geschäft verspricht sich das Unternehmen laut «WSJ» ein grosses Wachstum. Zudem versucht Merck, die erwarteten Einbussen mittels milliardenschwerer Übernahmen von Biotechnologieunternehmen auszugleichen, die die Entwicklung neuer Medikamente, wie beispielsweise «Winrevair», versprechen.