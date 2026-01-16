In der Vereinbarung sichert Worthington zu, dass der Sitz von KlöCo für das europäische Geschäft in Düsseldorf verbleibt und das Unternehmen vom derzeitigen Vorstand weitergeführt wird. ​Entlassungen oder Standortschliessungen seien nicht geplant. Zudem sollen alle bestehenden Betriebsvereinbarungen gültig bleiben. Worthington Steel beabsichtigt jedoch, nach Abschluss der Transaktion angemessen im Aufsichtsrat vertreten zu sein. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 65 Prozent und der Zustimmung der Kartellämter. Worthington Steel strebt den Abschluss des ‌Deals für das zweite Halbjahr 2026 an. Nach einem erfolgreichen Abschluss prüft ⁠das US-Unternehmen zudem die Möglichkeit eines Herausdrängens der verbliebenen Aktionäre (Squeeze-Out) und eines Rückzugs ‌von der Börse.