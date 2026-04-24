Aktivisten aus der US-Stadt Minneapolis dringen auf einen Verkauf ‌des ⁠Pakets, wie sie anlässlich der Aktionärsversammlung der Notenbank am Freitag erklärten. Hintergrund ist die ⁠Verwicklung des Datenanalyse-Unternehmens in das Vorgehen der US-Einwanderungsbehörde ICE. Eine Delegation aus Minneapolis war in die Schweiz ‌gereist, um eine entsprechende Forderung des dortigen Stadtrats zu ‌überbringen. «Palantir ist eine Bedrohung für unsere ​Demokratie, nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt», sagte Janette Corcelius, ein Mitglied der Delegation, die von der Kampagnengruppe BreakFree Suisse zur Generalversammlung der SNB in Bern eingeladen worden war.