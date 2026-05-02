«Letztlich ⁠konnten die Banken zwar stärkere Einschränkungen bei den Vergütungen durchsetzen, aber ‌wir haben das geschützt, worauf ‌es ankommt – die Möglichkeit ​für die Amerikaner, Prämien auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung von Krypto-Plattformen und -Netzwerken zu erhalten», erklärte Coinbase-Manager Faryar Shirzad am Freitag (Ortszeit) auf der Plattform X. Der ‌geplante «Clarity Act» hatte auf Eis gelegen, weil sich traditionelle Banken gegen Pläne gewehrt hatten, wonach Krypto-Firmen Renditen ​und andere Anreize auf sogenannte Stablecoins ​zahlen dürfen. Die Geldhäuser fürchteten, ​dass Kunden ihre Einlagen abziehen könnten, was die Kreditvergabe erschweren ‌würde.