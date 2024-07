Rund eine Stunde nach dem Start der Falcon-9-Rakete am Donnerstag war es nach Angaben des SpaceX-Unternehmens von Tesla-Chef Elon Musk zu Problemen mit dem Triebwerk gekommen. Dadurch seien die an Bord befindlichen Starlink-Satelliten in einer niedrigeren Umlaufbahn als geplant ausgesetzt worden und es bestehe das Risiko, dass die Flugkörper in der Erdatmosphäre verglühten.