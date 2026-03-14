Die US-Angriffe zielten nicht auf die Ölinfrastruktur von Charg ab, schrieb Trump weiter. Aber «sollte der Iran oder irgendjemand anderes etwas unternehmen, um die freie und sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus zu behindern, werde ich diese Entscheidung sofort überdenken». Trump erklärte, der Iran könne sich nicht gegen US-Angriffe verteidigen. «Das iranische ‌Militär und alle anderen, die mit diesem Terrorregime verbunden sind, täten gut daran, die Waffen niederzulegen und das zu retten, was von ihrem Land noch übrig ist – und das ist nicht mehr viel!», postete er auf seiner Plattform «Truth Social».