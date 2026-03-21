‌Dies ⁠geht aus einem Brief von Vize-Verteidigungsminister Steve Feinberg vom 9. ⁠März an die Führung des Pentagons und der US-Truppen hervor, den die Nachrichtenagentur Reuters ‌am Freitag (Ortszeit) einsehen konnte. Der Schritt sichere dem ‌Datenanalyse-Spezialisten die langfristige Nutzung seiner ​Technologie zur Zielerfassung im gesamten US-Militär sowie eine stabile Finanzierung. Die Entscheidung solle bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres im September in Kraft treten, hiess es in dem Schreiben weiter. Palantir und das ‌Pentagon äusserten sich zunächst nicht dazu.