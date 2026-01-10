Bei dem Angriff am 13. Dezember waren ​nach Militärangaben zwei US-Soldaten und ‌ein ziviler Dolmetscher getötet ‍worden. Die USA haben in Syrien ​etwa 1000 Soldaten stationiert und kooperieren im Kampf gegen den IS ‌mit der ⁠neuen syrischen Regierung. Diese wird ‌von ehemaligen Rebellen geführt, die 2024 den ‍langjährigen Machthaber Baschar al-Assad gestürzt hatten.