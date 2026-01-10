Dies sei Teil eines Einsatzes, der im Dezember nach einem Angriff auf US-Kräfte begonnen habe, teilte das zuständige US-Zentralkommando (Centcom) mit. Angaben zu Opfern wurden nicht gemacht.
Bei dem Angriff am 13. Dezember waren nach Militärangaben zwei US-Soldaten und ein ziviler Dolmetscher getötet worden. Die USA haben in Syrien etwa 1000 Soldaten stationiert und kooperieren im Kampf gegen den IS mit der neuen syrischen Regierung. Diese wird von ehemaligen Rebellen geführt, die 2024 den langjährigen Machthaber Baschar al-Assad gestürzt hatten.
(Reuters)