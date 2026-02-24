Die Verhandlungen mit dem für seinen Chatbot Claude bekannten Unternehmen gestalten sich Insidern zufolge jedoch schwierig. Anthropic-Manager ‌haben Regierungsvertretern gegenüber deutlich gemacht, dass ihre Technologie nicht für die autonome Zielerfassung oder für die Überwachung im Inland eingesetzt werden soll, wie ​die Nachrichtenagentur Reuters jüngst meldete. Ein Sprecher des ​Unternehmens hatte erklärt, man wolle zwar ​helfen, den US-Vorsprung bei der KI zu sichern, befinde sich aber noch in ‌Diskussionen über die genaue Art der Zusammenarbeit.