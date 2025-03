Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle gegen Mexiko und Kanada kommen nach den Worten von dessen Handelsminister Howard Lutnick womöglich nicht in der ursprünglich geplanten Höhe. Beide Länder hätten «vernünftige Arbeit an der Grenze» geleistet, sagte Lutnick am Sonntag dem Sender Fox News. Es werde zwar ab Dienstag Zölle geben, deren Höhe Trump festlege. Aber womöglich würden die ursprünglich geplanten Aufschläge von 25 Prozent auf Importe aus den beiden Nachbarländern in dieser Höhe nicht kommen. «Vielleicht treten die 25 Prozent nicht in Kraft», sagte Lutnick.