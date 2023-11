Einige Geldhäuser hätten jedoch «erhebliche Wertverluste» bei festverzinslichen Wertpapieren wegen der Zinserhöhungen erlitten, teilte die Fed am Donnerstag in einem halbjährlichen Bericht mit. Bei den meisten Instituten liege das Kapital weiterhin über dem erforderlichen Niveau. Zudem seien die Ausfallraten bei Krediten insgesamt niedrig geblieben. In einigen Sektoren wie gewerblichen Immobilien seien die Ausfallraten allerdings leicht gestiegen.