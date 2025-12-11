Das Fed hatte in den Jahren 2014 und 2020 Mängel bei der Einhaltung von US-Gesetzen und insbesondere bei der Bekämpfung von Geldwäscherei festgestellt. In der Folge hatte es die CS-Leitung 2014 wie auch 2020 aufgefordert, Pläne zur Stärkung der Aufsicht der Bank vorzulegen, um eine verbesserte Einhaltung von US-Gesetzen respektive der Bestimmungen in Bezug auf das Bankgeheimnis und Geldwäscherei zu gewährleisten.