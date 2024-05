Angesichts der hartnäckig hohen Inflation in den USA hält die Notenbank Federal Reserve an ihrer straffen Linie fest. Die Währungshüter beliessen den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Zentralbank-Chef Jerome Powell hatte jüngst signalisiert, dass die Hochzinspolitik wohl noch länger Bestand haben müsse, um die Inflationswelle zu brechen.