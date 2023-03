Globale Anleihen zogen am Freitag an, da erneute Besorgnis über den Bankensektor die Nachfrage nach sicheren Häfen schürte. Gleichzeitig stieg die Überzeugung, dass die Zentralbanken ihren Schwerpunkt von der Inflation auf die Finanzstabilität verlagern müssen. Von den zweijährigen bis zu den zehnjährigen Laufzeiten fielen US-Staatsanleihe-Renditen auf die niedrigsten Niveaus in diesem Jahr, die der zweijährigen um bis zu 28 Basispunkte. Die zweijährigen deutschen Renditen fielen um 31 Basispunkte. Der Rückgang der US-Renditen wurde eingegrenzt, nachdem Konjunkturindikatoren für März stärker als erwartet ausgefallen waren.