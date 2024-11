Der Chef der amerikanischen Notenbank Jerome Powell will zwar weiterhin umsichtig sein, sagte aber in einer Rede am Donnerstagabend: «Die Wirtschaft sendet keine Signale, dass wir es mit niedrigeren Zinsen eilig haben müssen.» Jüngst habe sich die US-Wirtschaft bemerkenswert robust gezeigt, bei weitem besser als jede andere grosse Volkswirtschaft der Welt, führte der Fed-Vorsitzende aus.