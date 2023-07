Sinkende Energiepreise sorgten zuletzt dafür, dass die US-Teuerungsrate im Juni um einen vollen Punkt auf 3,0 Prozent zurückging - der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Die Zentralbank strebt 2,0 Prozent an, die nun allmählich in Sichtweite kommt. Powell erklärte, es sei sehr zu begrüssen, dass die Inflation gesunken sei. Doch wolle man weitere Fortschritte in diese Richtung sehen.