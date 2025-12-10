Chefökonom Dirk Schumacher von der Förderbank KfW rechnet mit einer Zinssenkung, sieht aber eine deutlich grössere Unsicherheit, was die nächsten Schritte der Fed betrifft. «Wir gehen davon aus, dass es zunächst zu einer Pause bei den Zinssenkungen kommen wird.» Zum einen dürfte sich die US-Wirtschaft kaum verlangsamen. «Zum anderen wird die Fed mehr Zeit benötigen, um einzuschätzen, ob es nicht doch noch zu einem verzögerten Zolleffekt bei der Inflation kommt.»