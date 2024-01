«Die Teilnehmer waren der Ansicht, dass der Leitzins in diesem Straffungszyklus seinen Höchststand erreicht hat oder nahe dran ist», heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur Zinsentscheidung vom 13. Dezember. Bei der Inflationsbekämpfung habe man «klare Fortschritte» erzielt. Die restriktive Ausrichtung solle jedoch zunächst beibehalten werden, bis die Inflation eindeutig und nachhaltig zurückgehe, heisst es in der Mitteilung. Auch weitere Zinserhöhungen wurden nicht ausgeschlossen.