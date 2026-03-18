Eine drohende Ausweitung des Krieges gegen den Iran auf die Energieinfrastruktur am Golf hat jüngst die Ölpreise ‌nach oben getrieben. Infolge der Nachrichten stieg der Preis für die Ölsorte Brent um bis zu sechs Prozent auf über 109 Dollar je Fass. Die Spritpreise in den USA haben bereits kräftig angezogen. «Die Auswirkungen der Entwicklungen im ​Nahen Osten auf die US-Wirtschaft sind ungewiss», erklärte die Fed in ihrem Statement ​zum Zinsbeschluss, in dem auch auf die anhaltend stabile Arbeitslosigkeit hingewiesen ​wurde.