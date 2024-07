Am vergangenen Wochenende stand die Welt unter Schock: Nur mit grossem Glück entging der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump einem Attentat. Die Reaktion an den Finanzmärkten fiel recht verhalten aus. Angesichts eines nun wahrscheinlicheren Wahlsiegs von Trump im November hatten viele Analysten in Folge mit einem Erstarken des Dollar gerechnet. Doch das Gegenteil trat ein.