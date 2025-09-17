Powell machte vor der Presse deutlich, dass Mirans Forderung nach einem XL-Zinsschritt im FOMC keinen Anklang fand: «Es gab heute überhaupt keine breite Unterstützung für eine Senkung um 50 Basispunkte.» Ein solch grosser Zinsschritt komme eigentlich nur dann in Frage, wenn die Geldpolitik schnell neu ausgerichtet werden müsse, so Powell. Der FOMC haben einen hohen Grad an Einigkeit an den Tag gelegt. Auch die Direktoriumsmitglieder Christopher Waller und Michelle Bowman, die bereits im Juli eine Zinssenkung gefordert hatten, stimmten diesmal mit der Mehrheit und schlossen sich nicht dem Minderheitsvotum Mirans an.