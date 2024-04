An den Finanzmärkten spielte die Veröffentlichung der Minutes keine Rolle. Der Euro verharrte zum Dollar weiterhin in der Nähe seiner Tagestiefs. Nach der Veröffentlichung der überraschend hohen US-Inflationszahlen im März war er deutlich unter die Marke von 1,08 Dollar gefallen. Die US-Renditen blieben in der Nähe ihrer Tageshochs. Der US-Aktienmarkt verharrte in der Verlustzone.