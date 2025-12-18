Die Fed hatte die drei Aufforderungen zur umgehenden Behebung von Mängeln (Matters Requiring Immediate Attention, MRIA) Ende 2023 erlassen. Die Aufseher hatten Reuters-Informationen zufolge Probleme bei der Berechnung und Steuerung von Risiken mit Handelspartnern sowie bei der Hinterlegung von Kapital zur Abfederung möglicher Verluste aus diesen Geschäften beanstandet. Eines der grössten Probleme der Citigroup ist die Inkonsistenz der Daten, die auf mehrere, nach grossen Übernahmen noch nicht vollständig integrierte Systeme zurückzuführen ist. Werden solche Mängel nicht behoben, kann dies zu heftigen Sanktionen wie einer Herabstufung des Ratings durch die Aufsichtsbehörden führen.