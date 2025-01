Dies dürfte Trumps Erwartungen zuwiderlaufen. Per Videoübertragung zugeschaltet, forderte er vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos niedrigere Zinsen: «Angesichts der sinkenden Ölpreise verlange ich eine sofortige Senkung der Zinsen, und ebenso sollten sie überall auf der Welt sinken.» Bei einer Veranstaltung im Weissen Haus legte er nach und teilte gegen die Fed und Powell aus: «Ich denke, ich kenne die Zinssätze viel besser als sie, und ich denke, ich kenne sie mit Sicherheit viel besser als derjenige, der in erster Linie für diese Entscheidung verantwortlich ist.»