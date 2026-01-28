Mit Spannung richten sich die Blicke auf ​die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome ‌Powell ab 20.30 ‍Uhr (MEZ). Die US-Notenbank steht weiter unter grossem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert. Dessen Amtszeit endet im Mai. Ob er ‍danach als einfaches Direktoriumsmitglied im Fed-Führungsgremium bleibt, hat er offen gelassen.