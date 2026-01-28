Die US-Notenbank ist mit einer Zinspause ins Jahr gestartet. Nach drei Senkungsschritten in Folge beliess sie den Leitzins am Mittwoch in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Bankökonomen hatten diese Entscheidung im Schnitt erwartet. Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Leitzinsen dreimal um jeweils 0,25 Prozentpunkte reduziert.
Mit Spannung richten sich die Blicke auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell ab 20.30 Uhr (MEZ). Die US-Notenbank steht weiter unter grossem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell scharf kritisiert. Dessen Amtszeit endet im Mai. Ob er danach als einfaches Direktoriumsmitglied im Fed-Führungsgremium bleibt, hat er offen gelassen.
(AWP/Reuters)