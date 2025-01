In den vergangenen Jahren hat die Fed einige Schritte unternommen, um den Klimawandel durch vorläufige Analysen und Berichte in ihre Arbeit einzubeziehen. Fed-Chef Jerome Powell hat wiederholt betont, dass die US-Notenbank nur eine begrenzte Rolle zu spielen hat. Er hat erklärt, dass die Fed nicht für die Festlegung der Klimapolitik zuständig sei und die Angelegenheit in den Händen des Kongresses liege. Vor dem Start von Trumps zweiter Amtszeit stiegen bereits die grossen US-Banken scharenweise aus dem grössten Klimabündnis der Branche aus. Als letztes der grossen Wall-Street-Häuser verabschiedete sich JP Morgan Chase aus der Net Zero Banking Alliance (NZBA). Zuvor hatten Republikaner die Unternehmen beschuldigt, gegen das Kartellrecht zu verstossen sowie Kohlepreise in die Höhe zu treiben.