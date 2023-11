Fed-Chef Jerome Powell hat die Finanzmärkte für den am 1. November anstehenden Zinsentscheid darauf vorbereitet, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleibt. Erstmals seit Beginn der geldpolitischen Straffungsserie im März 2022 könnte die Fed somit auf zwei aufeinander folgenden Sitzungen die Füsse still halten. Sie kann laut Powell nach ihrer aggressiven Erhöhungsserie nun geduldiger agieren. Ein Grund dafür ist, dass sich die Finanzierungsbedingungen verschärft haben. Damit bewegen sich die Finanzmärkte bereits in die von der Fed gewünschte Richtung.