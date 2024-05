Die Einzelhandelsausgaben stagnierten oder stiegen leicht an, heisst es im Bericht. Die Umsätze würden durch eine erhöhte Preissensibilität der Verbraucher belastet. In der Industrie veränderte sich die wirtschaftliche Aktivität kaum. In zwei Distrikten kam es zu einer Abschwächung. Gestützt wurde die Wirtschaft durch den Tourismus und Freizeitbereich.