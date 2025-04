«Die Unsicherheit in Bezug auf die internationale Handelspolitik war in allen Berichten allgegenwärtig», hiess es weiter. «In mehreren Bezirken verschlechterten sich die Aussichten erheblich, da die wirtschaftliche Unsicherheit, insbesondere in Bezug auf die Zölle, zunahm.» Der aktuelle Bericht umfasst den Zeitraum bis zum 14. April, als die Zollturbulenzen bereits einen ersten Höhepunkt erreicht hatten.