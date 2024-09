Der Leitindex Dow Jones Industrial markierte den dritten Tag in Folge einen Rekord, büsste während der Pressekonferenz hingegen sämtliche Kursavancen ein und notiert unverändert bei 41.595 Punkte. Der marktbreite S&P 500 erreichte ebenfalls eine neue Bestmarke und behauptete ein Plus von 0,42 Prozent auf 5.658,12 Punkte und notiert nach der Pressekonferenz bei 5633 Punkte. Beide Indizes hatten am Vortag nach Rekorden unter Gewinnmitnahmen gelitten und kaum verändert geschlossen. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann am Mittwoch 0,58 Prozent auf 19.544,72 Punkte und notiert kurz nach Powells Aussagen bei 19’450 Punkte.