Die erste Senkung des Zinsniveaus sollte aus seiner Sicht bereits am 17. September anstehen, wie er dem Sender CNBC am Mittwoch sagte. Danach müsse die Zentralbank jedoch nicht in einer festgelegten Abfolge von Schritten weitermachen: «Ich würde sagen, dass wir in den nächsten drei bis sechs Monaten mit mehreren Kürzungen rechnen können», fügte er hinzu. Die Fed sei stets in der Lage, ihren Zinssenkungskurs anzupassen, sagte der Währungshüter.