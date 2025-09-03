Die erste Senkung des Zinsniveaus sollte aus seiner Sicht bereits am 17. September anstehen, wie er dem Sender CNBC am Mittwoch sagte. Danach müsse die Zentralbank jedoch nicht in einer festgelegten Abfolge von Schritten weitermachen: «Ich würde sagen, dass wir in den nächsten drei bis sechs Monaten mit mehreren Kürzungen rechnen können», fügte er hinzu. Die Fed sei stets in der Lage, ihren Zinssenkungskurs anzupassen, sagte der Währungshüter.
US-Notenbankchef Jerome Powell hat jüngst in einer viel beachteten Rede auf dem US-Notenbankforum in Jackson Hole die Tür für eine Zinssenkung geöffnet. Die Zentralbank hat den Schlüsselsatz dieses Jahr noch nicht angetastet und ihn in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Die kräftige Abkühlung des Arbeitsmarkts spielt Waller und anderen Anhängern eines lockeren geldpolitischen Kurses in der Federal Reserve nun in die Hände.
