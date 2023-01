Sollten die zur Veröffentlichung anstehenden Verbraucherpreisdaten den jüngst im Arbeitsmarkbericht gesehenen Trend bestätigen, könnte die Fed bei ihrer nächsten Sitzung darüber nachdenken, die Leitzinsen nur um 25 Basispunkte anzuheben, sagte Bostic am Montag. "Letztendlich will ich uns zu 25 bringen. Das genaue Datum wird von anstehenden Konjunkturdaten bestimmt", fügte Bostic hinzu. Aus dem jüngsten US-Arbeitsmarktbericht ging hervor, dass der Lohndruck nachlässt, was Spekulationen an den Terminmärkten befeuerte, dass die Fed ihr Zinserhöhungstempo Anfang Februar weiter verringern könnte.