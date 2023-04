"Die Inflation gibt nach, aber nicht so stark, wie die Wall Street dies erwartet", sagte der Präsident der regionalen Notenbank St. Louis Federal Reserve, James Bullard, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Er widersprach zugleich der unter vielen Ökonomen verbreiteten Ansicht, wonach die USA in naher Zukunft auf eine Rezession zusteuere. "Die Wall Street ist sehr beschäftigt mit der Vorstellung, dass es in sechs Monaten oder so eine Rezession geben wird", sagte Bullard.