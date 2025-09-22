Die Fed-Oberen waren sich im Zinsausblick über die Notwendigkeit weiterer Senkungen in diesem Jahr uneinig. Während die mittlere Prognose von zwei weiteren Senkungen um jeweils einen Viertelprozentpunkt bis Ende 2025 ausgeht, halten sieben Währungshüter weitere Zinssenkungen für nicht angebracht. Mit Spannung warten die Finanzmärkte nunmehr auf eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Er wird am Dienstag (voraussichtlich 18.35 MESZ) über den Konjunkturausblick sprechen und dabei wohl auch zu geldpolitischen Perspektiven Stellung nehmen. US-Präsident Trump hat den unabhängigen Zentralbankchef immer wieder mit Kritik überhäuft und zu kräftigen Zinssenkungen gedrängt.