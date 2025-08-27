Sehr zum Ärger von US-Präsident Donald Trump hatte die Fed den Leitzins Ende Juli in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Sie hat den Leitzins in diesem Jahr noch nicht angetastet. Trump drängt die von politischen Weisungen unabhängige Notenbank immer wieder zu kräftigen Zinssenkungen und legte Powell mehrfach den Rücktritt nahe. Jüngst sorgte der US-Präsident an den Finanzmärkten für neue Sorgen um die Unabhängigkeit der Währungshüter, indem er die Entlassung der Notenbank-Direktorin Lisa Cook wegen angeblichen Hypothekenbetrugs anordnete. Sie weist die Vorwürfe von sich. Sie hat zudem einen prominenten Washingtoner Anwalt eingeschaltet, der eine Klage gegen ihre Entlassung ankündigte.