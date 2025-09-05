US-Notenbankchef Jerome Powell hat jüngst die Tür für eine Zinssenkung geöffnet und auf zunehmende Risiken für den Arbeitsmarkt verwiesen. Die Währungshüter haben den Leitzins dieses Jahr noch nicht angetastet und ihn in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen. Sie verwiesen dabei darauf, dass sie vor einem etwaigen Zinsschritt erst abwarten wollten, welche Folgen die Handelspolitik für die Inflation und den Arbeitsmarkt hat. Die kräftige Abkühlung des Arbeitsmarkts spielt Anhängern eines lockeren geldpolitischen Kurses in der Fed nun in die Hände.