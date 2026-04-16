Die Kerninflation werde dadurch voraussichtlich fast einen ⁠Prozentpunkt über dem Zielwert der Federal Reserve (Fed) von zwei Prozent verharren, sagte ‌der Präsident des Fed-Bezirks St. Louis ‌am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Er ​rechne damit, dass die Energiekosten auf die Kernrate durchschlagen würden. Diese dürfte zum Jahresende knapp unter oder bei etwa drei Prozent ausfallen, wobei sogar Risiken für einen noch höheren ‌Wert bestünden. Den Leitzins, der aktuell in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent liegt, könnte die Fed «für einige Zeit» beibehalten, ​erklärte Musalem weiter. Dabei werde sie in ​den kommenden Monaten die Daten zu ​Inflation, Arbeitsmarkt und Wirtschaft genau beobachten.