Die US-Notenbank Fed hatte ihre Geldpolitik trotz des jüngsten Bankenbebens weiter gestrafft. Sie erhöhte am Mittwoch den Schlüsselsatz am Mittwoch um einen Viertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent. Die Währungshüter signalisierten zugleich, dass nicht mehr viel Luft nach oben bleibt. Zum Jahresende peilen sie ein Zinsniveau von 5,1 Prozent an - so wie bereits im Dezember anvisiert.