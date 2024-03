«Ich war im Dezember bei zwei», sagte der Chef des Notenbankbezirks Minneapolis am Mittwoch in einem Livestream der Zeitung «Wall Street Journal». Damit bezog er sich auf die Zahl der Zinssenkungen um einen Viertelpunkt, die er bei der jüngsten vierteljährlichen Wirtschaftsprognose der Fed in Aussicht gestellt hatte. «Es ist schwer vorstellbar, dass ich angesichts der Datenlage mehr Zinssenkungen als im Dezember vorschlagen werde», sagte Kashkari. «Es sieht so aus, als würde ich im Basisfall dort bleiben, wo ich im Dezember war, oder vielleicht eine weniger, aber ich habe mich noch nicht entschieden.»